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04.12.19 11:40

Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 329 народных депутатов.

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

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