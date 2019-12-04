В Киеве началась встреча Зеленского и премьера Швеции Левена. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретил Премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.

После встречи Президента Украины и Премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинско-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

После завершения переговоров запланировано общение Зеленского и Левена с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.

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