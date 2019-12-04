В Киеве началась встреча Зеленского и премьера Швеции Левена. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства встретил Премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.
После встречи Президента Украины и Премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинско-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.
После завершения переговоров запланировано общение Зеленского и Левена с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.