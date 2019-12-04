Кабмин решил создать Госагентства в сфере культуры, искусства, спорта и туризма, - нардеп Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Кабмин принял решение о создании следующих структур:
- Госагентство Украины по вопросам искусства, которое будет находиться по адресу Гринченко, 1;
- Госагентство по вопросам художественного образования, которое будет находиться по адресу Ивана Франка, 19;
- Госагентство развития молодежи и гражданского общества, которое будет находиться по адресу Эспланадная, 42;
- Госагентство спорта, которое будет находиться по адресу Эспланадная, 42;
- Госагентство по развитию туризма, которое будет находиться по адресу Франка, 19;
- Госинспекцию по культурному наследию, которое будет находиться по адресу Ярославов Вал, 36;
- Государственную службу охраны культурного наследия, которое будет находиться по адресу Ярославов Вал, 36.
Отмечается, что все эти органы будут координироваться Кабмином через Министерство культуры, молодежи и спорта, который возглавляет Владимир Бородянский.