Суд по делу об убийстве журналиста Сергиенко перенесли на 13 декабря - день, когда истекает срок содержания обвиняемых под стражей. ФОТО

Об этом сообщает газета "Надросся", передает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание было назначено на 2 декабря. Но него из СИЗО не доставили обвиняемого Мельника, в связи с чем слушания перенесли на 3 декабря. В этот день в суд не приехал обвиняемый Максим Русин. По версии следствия, он не причастен к убийству Сергиенко, и обвиняется в покушении на поджог имущества фермера с Черкащины, при попытке которого была задержана часть обвиняемых. Русин подал в суд заявление о том, что не смог приехать на заседание "в связи с рабочей поездкой". Ранее ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В связи с его неявкой в суд прокурор Виктория Дидыч подала ходатайство о смене меры пресечения на более жесткую. Адвокат Русина Екатерина Петрощук возразила против того, чтобы этот вопрос решался в отсутствии ее клиента. Судьи согласились и решили рассмотреть ходатайство на следующем заседании, которое они назначили 13 декабря.

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В этот день у части обвиняемых истекает срок меры пресечения. Сейчас в СИЗО пребывают обвиняемый в организации убийства Мельник и Воронков, которого следствие считает исполнителем. Обвиняемые в похищении Сергиенко Горбенко и Недыбалюк находятся под домашним арестом. Если им не продлят меру пресечения 13 декабря, то все четверо окажутся на свободе.

На заседании, которое проходило 15 октября, прокуроры и вдова Сергиенко подали ходатайства об отводе судейской коллегии в связи с затягиванием дела. В случае, если судьи удовлетворят свой отвод, то новую коллегию уже не успеют сформировать до истечения срока арестов обвиняемых.

В разговоре с "Ґратами" прокурорка Виктория Дидыч затруднилась ответить на вопрос, с чего начнется следующее заседание: с рассмотрения ходатайств об отводе или о продлении меры пресечения. По словам Дидыч, судьи будут решать это на свое усмотрение.







Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

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1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.