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04.12.19 12:11

Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен. ФОТО

С неподконтрольной территории можно ввозить без подтверждающих документов не больше 50 тысяч гривен. Когда сотрудники ГФС обнаружили в машине 634 тысячи, мужчина предложил им 2000, чтобы они его пропустили.

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Нарушитель пытался провезти крупную сумму через КПВВ "Марьинка", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

Сотрудники ГФС не согласились на это предложение и составили протокол об административном нарушении.

Материалы о попытке мужчины дать взятку вместе с обнаруженными средствами направлены в Нацполицию.

Пресс-служба штаба Операции Объединенных сил напоминает, что 28 ноября 2019 вступили в силу новые правила перевозки наличных через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Так, с неподконтрольной территории без документов о происхождении средств можно ввезти не более 50 тысяч гривен. На неподконтрольную территорию – не более 20 тысяч гривен.

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Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 02
Мужчина на Жигулях пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен 03
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