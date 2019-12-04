Из-за пожара в Одесском колледже госпитализированы 9 человек, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м, существует угроза распространения огня.

Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек.

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава ГСЧС и 16 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

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