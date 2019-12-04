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04.12.19 12:38

В результате пожара в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе четверо пожарных, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 12 человек, в том числе четверо пожарных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв.

Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных.

Продолжается ликвидация пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие пожара в Одесском колледже госпитализированы 9 человек, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м, - ГСЧС

Сейчас к тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

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