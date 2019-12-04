Сегодня у военнослужащих нет стимула служить в армии, - экс-первый замглавы Генштаба Колесник

Об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" сказал генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.) Игорь Колесник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Большинство воинских частей после возвращения из зоны Операции Объединенных сил меняются на две трети. То есть, средства, потраченные на их подготовку, неэффективны - из-за неуверенности в будущем. Сейчас нужно прекратить любые разговоры о пересмотре социального и пенсионного обеспечения военнослужащих, которые отторгаются желание служить", - заявил он.

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По его словам, социальный пакет наоборот должен стимулировать служить дальше.

"Тем более, рынок труда такой, что на гражданском поприще зарплаты все равно выше. Охранник в супермаркете получает 20 тысяч, моряк на гражданском флоте - 3 тысячи долларов. Мы на такие зарплаты выйти не можем", - Колесник.

Также Колесник подчеркнул необходимость создания пунктов постоянной дислокации: "До сих пор воины живут в палатках".

В свою очередь политолог Юрий Романенко, модерирующий круглый стол, отметил, что проблема обеспечения армии может стать актуальной с новой силой после переговоров в нормандском формате, на котором возможно обсудят отвод вооружения, что может привести к смене дислокации украинских сил.

По его мнению, средства из фонда восстановления Донбасса необходимо направить не только на помощь переселенцам, но и на оснащение новых мест дислокации.