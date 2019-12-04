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04.12.19 12:58

Правительство впервые за 15 лет повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпочтой"

С 1 ноября тариф на доставку пенсий в городе будет составлять 1,15% от суммы выплаты, в селе и пгт - 2,3%. Это позволит сохранить сеть отделений "Укрпочты" и обеспечить доставку пенсий по всей территории Украины.

пенсия,укрпочта

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2020 стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3%", - написал он.

"Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности, в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев", - пояснил Криклий.

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Глава министерства инфраструктуры отметил, что действующие тарифы не менялись на протяжении 15 лет и уже не обеспечивали покрытие фактических расходов АО "Укрпочта" за предоставление услуги.

При этом пенсии и денежные выплаты через "Укрпочту" получают более 4 млн украинцев, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью.

"Уверен, что положительные изменения от принятия нового тарифа на доставку пенсий вместе с внедрением передвижных отделений и принятием соответствующего закона для перехода на почтовые счета уже очень скоро почувствуют все украинцы", - добавил Криклий.

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Напомним, в октябре 2018 года "Укрпочта" сообщила, что планирует отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в селах из-за нерентабельности. Позже глава компании уточнил, что отделения не закроют, если Пенсионный фонд повысит тариф на доставку пенсий.

После этого правительство предусмотрело 500 млн грн ($20,89 млн) дополнительного финансирования Укрпочты в проекте бюджета на 2019 год.

Правительство впервые за 15 лет повысило тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 01Правительство впервые за 15 лет повысило тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 02

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