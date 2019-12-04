Скончалась одна из преподавателей, которая пострадала на пожаре в Одесском колледже, с 4 людьми не могут установить связь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Известно, что всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.
В 12:43 стало известно, что умерла одна из пострадавших.
Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.
В свою очередь мэр Одессы Генадий Труханов заявил, что с 4 людьми не могут установить связь.
"Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - сказал Труханов.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших, в их числе 4 пожарных.