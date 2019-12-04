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04.12.19 13:06

Рада запретила импортировать электроэнергию из России

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ.

Рада запретила импортировать электроэнергию из России

За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусматривает недопущение неконтролированного роста цены э/э, а также право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу э/э на рынке "на сутки вперед" по ценам, которые не превышают предельные.

Кроме того, законпроект запрещает импорт по двусторонним договорам. Это означает запрет на покупку электроэнергии в России, пояснил журналистам в кулуарах парламента председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Правкой в ​​конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли. Они проработали около месяца. Там импорт был небольшой. Когда мы видим, что ситуация у нас сбалансирована, когда у нас собственное производство электроэнергии, когда конкурентные цены, а я хочу обратить внимание, что у нас цена за последние 2 месяца снизилась на 25%, она достаточно конкурентная, у нас достаточно угля, атомных блоков, мы с радостью будем покупать и отдавать предпочтение украинским производителям, которые будут продавать электроэнергию по конкурентным ценам", - сказал Герус.

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Герус выразил надежду, что дефицита электроэнергии не будет, поскольку правительство и все органы власти подготовились.

Кроме того, во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет.

Напомним, что импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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