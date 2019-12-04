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04.12.19 13:12

Украина планирует открыть дополнительные мощности для перетоков электроэнергии с Европой, - Герус

Председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что Украина планирует открыть дополнительные мощности для перетоков электроэнергии с Европой.

андрей,герус

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии, дополнительные мощности, по которой могут быть перетоки электроэнергии с Европой. Это наш базовый план, и надеюсь, что мы его за эту каденцию президента реализуем, и увеличится наша интеграция с европейскими странами", - сказал Герус.

Напомним, в четверг, 4 декабря Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из России.

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