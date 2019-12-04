"Есть что-то опасное", - глава РПЦ Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.
"Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием. Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть что-то опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в частности в законодательной сфере", – сказал он.
По словам Кирилла, "некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь посторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".
Ранее в России на 2 месяца арестовали Ивана Казанцева, подозреваемого в убийстве собственного 9-летнего сына.
В суде на вопрос о гражданстве, подозреваемый ответил: "Я ученик Иисуса Христа, у меня нет дома, я странник". Отмечается, что задерживали его на вокзале Уфы, когда тот собирался бежать.