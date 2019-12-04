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04.12.19 13:29

Россия отправила на Донбасс спецназ, а также дополнительные группы снайперов и диверсантов, - разведка

Командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с целью недопущения стабилизации обстановки, осуществления провокационных обстрелов и нанесения потерь личному составу объединенных сил.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, украинская разведка зафиксировала прибытие с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

"Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т. ч. по минированию местности, подрыву бъектов и корректировки артиллерийского огня", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в ГУР отметили, что подразделения Объединенных сил находятся "наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны".

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