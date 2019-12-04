Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже возросло до 19, площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. кв. м

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

"Пострадавших уже 19 (с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которое с другой стороны Пушкинской.

Площадь пожара уже превысила 3 тыс. квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

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