Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ.

"Хроники террора против НБУ. Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи. Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси ... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?" - заявила она.

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"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы осуществить психологическое давление на наши семьи. Но, главное, эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - резюмировала Рожкова.

Напомним, вчера Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу".

Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".