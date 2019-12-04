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04.12.19 13:55

Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия

На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит проект закона о запуске рынка земли. Прежде чем документ попадет в зал, профильный комитет должен рассмотреть около 3 тысяч поправок к нему.

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Об этом журналистам рассказал в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Рынок земли будет следующей (пленарной. – Ред.) неделе", - сказал он.

При этом, отметил Арахамия, парламент планирует собраться и на следующей, непленарной неделе. В "Слуге народа" прогнозируют, что состоятся 2 заседания, вероятно, во вторник и в четверг.

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Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

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