Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.12.19 14:07

Пожар в Одесском колледже: 21 пострадавший находится в больнице, пожарный и студент в тяжелом состоянии

Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах находится 21 пострадавший в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожар в Одесском колледже: 21 пострадавший находится в больнице, пожарный и студент в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Среди пострадавших 9 несовершеннолетних учащихся колледжа и 5 пожарных.

Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе четверо пожарных, - ГСЧС. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100