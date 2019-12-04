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04.12.19 14:14

Белан уволился с должности замглавы ГФС

Заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Белан сообщил, что Кабинет министров удовлетворил его заявление об отставке с должности.

Белан уволился с должности замглавы ГФС

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен правительству, что так быстро удовлетворил мое заявление об отставке. Потому что дальше следующий, не менее плодотворный этап моей жизни", - написал он.

По словам Белана, когда он пришел на должность замглавы ГФС, ему хотелось многое изменить: "Сделать так, чтобы налоговая милиция перестала быть кошмаром для бизнеса, а занималась своей непосредственной задачей - борьбой с теневой экономикой. И мы начали внедрять аналитический подход, а подразделения физической защиты привлекали к следственным действиям только тогда, когда была информация о возможном, в том числе, вооруженном сопротивлении со стороны преступников".

"За четыре с половиной года работы нам удалось сломать целый ряд многомиллиардных схем уклонения от уплаты налогов. Конечно, чтобы их ликвидировать, нужны были совместные усилия государственных органов, в том числе и парламента.

Плодотворным было сотрудничество и с иностранными партнерами. Налоговой милицией был проведен ряд совместных операций с коллегами из налоговой и таможенной служб Ее Величества Соединенного Королевства Великобритании, OLAF (европейский Офис по борьбе с мошенничеством), полицией Румынии", - отметил он.

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"Но сегодня, когда пришло время подвести некий итог, хочу сказать больше о людях, которые работают в налоговой милиции. У меня не было "своей команды", когда меня назначили на должность, сказал откровенно: оценивать по результатам работы. Свое слово сдержал. Рад, что удалось сформировать и сохранить коллектив, привлечь и профессионально подготовить много молодежи.

Я благодарю всех коллег и друзей за совместную работу и достигнутые результаты!" - резюмировал Белан.

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