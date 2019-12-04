Бьют по почкам и заставляют раздеваться до гола на морозе, - Денисова о пытках участника Автомайдана Якименко в российской тюрьме

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области.
У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику", - рассказала Денисова.
По словам Денисовой, Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования.
Кроме того, по ее данным, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.
К тому же, Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Жена украинца передавала посылку с теплыми вещами и лекарствами, но ее в колонии не приняли.
В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно быстрее помочь проведению полного медобследования Якименко и по его результатам оказать соответствующую медицинскую помощь.
Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующую консульско-правовую помощь.
Напомним, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.