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04.12.19 14:23

Убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть совершено по заказу госорганов России, - прокуратура Германии

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в заявлении Генпрокуратуры Германии.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К. Есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов Чеченской республики, которая является частью РФ", - сказано в сообщении.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

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По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

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