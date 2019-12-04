Назначены и.о. руководителей Нацслужбы здоровья, Госслужбы по вопросам труда, "Энергоатома" и Государственного ипотечного учреждения, - Гончаренко

Об этом сообщил в Фейсбуке присутствовавший на заседании правительства народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности Председателя Нацслужбы здоровья Украины будет Мовчан Оксана Сергеевна (заместитель председателя НСЗУ).

Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности председателя Госслужбы Украины по вопросам труда будет Дегнер Игорь Анатольевич (директор Департамента по вопросам труда Гоструда).

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Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будет Павлишин Павел Яремович (генеральный директор обособленного подразделения "Ривненская атомная электростанция").

Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности председателя правления Государственного ипотечного учреждения будет Фролов Вячеслав Петрович (директор Департамента активных операций Государственного ипотечного учреждения)", - написал он.

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