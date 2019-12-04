Украинцы получат цифровой ID: Кабмин запустил пилотный проект

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой", - сказано в сообщении.

Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникальной записи, добавили в пресс-службе.

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"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.