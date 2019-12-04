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04.12.19 14:51

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции. ДОКУМЕНТ

Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают всех неравнодушных украинцев выйти на акцию против капитуляции.

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Принимая во внимание судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в тексте обращения.

В обращении отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится в тексте обращения.

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Евросолидарность, Батькивщина и Голос призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции 01

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