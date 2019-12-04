Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро добровольного взноса

Такое решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщил в Фейсбуке присутствующий на заседании правительства народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина осуществит добровольный взнос Украины в НАТО 850 тысяч евро, что позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал он.

Издание "Европейская правда" сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что эти средства потратят на модернизацию инфраструктуры в старой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Украинская делегация сможет переехать в другое помещение, которое ранее занимала одна из стран-членов. Как известно, все делегации стран-членов в 2017 году переехали в новую штаб-квартиру.