Правительство решило проблему со своевременной доставкой пенсий пенсионерам и людям с инвалидностью, - Гончарук

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.



"Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы Укрпочты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году - 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий Укрпочтой с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию уладило - мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год. Каждый пенсионер будет вовремя обеспечен пенсией в следующем году!", - заявил премьер-министр.



Глава правительства также добавил, что речь идет о 5 миллионах пенсионеров, среди которых более 800 000 - это люди с инвалидностью.



"Это решение особенно важно для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины, где, кроме стационарных, работают также передвижные отделения "Укрпочты", - подчеркнул Алексей Гончарук.