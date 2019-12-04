Двух сотрудников посольства РФ в Германии объявили персонами нон-грата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 Федеральное министерство иностранных дел сегодня объявило двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата", - сообщили в МИД.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти несмотря на многочисленные обращения "не принимала достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.", совершенного в берлинском Тиргартене 23 августа этого года.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

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