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04.12.19 15:30

Регистратор в Одессе пытался незаконно оформить на лиц с оккупированной территории недвижимость на 2 млн грн, - СБУ

Государственный регистратор в Одессе пытался переоформить собственность на жителей временно оккупированных территорий Луганщины. Служба безопасности Украины блокировала его противоправную деятельность.

Регистратор в Одессе пытался незаконно оформить на лиц с оккупированной территории недвижимость на 2 млн грн, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что госрегистратор одного из одесских коммунальных предприятий оформил пакет недостоверной документации для перерегистрации недвижимости учреждения на физических лиц с временно неподконтрольных Украины территорий.

Задокументировано, что для сделок с имуществом он грубо нарушал порядок проведения регистрации прав недвижимого имущества. Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждал нежилые помещения, принадлежащие к совместной собственности территориальных общин Одесской области. Проведены обыски.

Благодаря своевременному вмешательству СБУ - на три объекта наложены аресты. По предварительной оценке экспертов, стоимость потенциально незаконно отчужденного имущества составляет более 2 миллионов гривен. Сейчас государственному регистратору объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника осуществлялись сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области". 

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