НАБУ не увидело в записях Трубы оснований для уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответе на запрос издания "Лига.net", информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", – проинформировали в органе.

По словам собеседника издания в НАБУ, во время анализа они не нашли фактов, которые они могут расследовать по коррупционным статьям.

Читайте на Цензор.НЕТ: К нему есть вопросы, - Верещук о Трубе

Напомним, 19 ноября на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.