Полиция немецкого Аахена опровергла информацию о задержании беглого экс-нардепа Онищенко

Полиция Аахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом изданию DW сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне СМИ сообщили о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. В четверг, 4 декабря эту информацию подтвердили в пресс-службе САП. Но выяснилось, что речь шла о задержании другого человека.

Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили и в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и также работает в Аахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.