Россия заинтересована в "нормандском саммите", чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в оккупированный Крым, - член Меджлиса Бариев

"Россия заинтересована в том, чтобы прекратилась или приостановилась санкционная политика со стороны Западного мира, с другой стороны - чтобы восстановить подачу воды (в оккупированный Крым)", - сказал Бариев во время пресс-конференции "Риски "нормандской встречи", возможные альтернативные планы для Украины" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, нынешняя санкционная политика против РФ, которая продолжается уже более пяти лет, работает и является достаточно эффективной.

"То, что сегодня мы видим, в том числе и политические инсинуации со стороны РФ в отношении предстоящей нормандской встречи, то я бы сказал, что сегодня, с одной стороны, Россия уже заинтересована в переговорном процессе. Не потому, что это нужно Украине, как она заявляет. Это нужно самой РФ. Но с другой стороны, Россия пытается это преподнести на своих условиях", – добавил Бариев.

Он пояснил, что другим вопросом является то, что ситуация с водой в Крыму усугубляется, и "есть предварительная информация, что к марту 2020 года РФ столкнется с большими проблемами с водой".

Бариев объяснил, что со времени аннексии полуострова, Россия бурила там скважины и выкачивала воду с подземных озер, выводя ее в Северокрымский канал на уровне Нижнегорского и Советского районов.

"Эта вода имеет свойство заканчиваться", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму