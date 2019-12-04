Более 3 тысяч добровольцев смогут получить статус УБД, - Коляда

Об этом заявила на брифинге в Кабмине министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Принятие закона 2045-1 позволит более 3 тысячам ветеранам-добровольцам получить в будущем статус участника боевых действий и, как следствие, все социальные гарантии, которые есть в Украине для наших ветеранов", - отметила Коляда.

Она также поблагодарила общественность, общественные организации и ветеранов, которые занимаются вопросами добровольцев.

"Эту несправедливость нужно было уже решить и, в конце концов, на то сегодня была политическая воля - более 300 голосов в Верховной Раде мы получили за это законопроект", - добавила министр.

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Закон о получении статуса участника боевых действий добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры, был принят Верховной Радой в четверг, 4 декабря.

В этот же день стало известно, что в текст законопроекта по ошибке внесли "ложную" поправку. Для исправления оплошности депутаты собираются принять отдельный законопроект.