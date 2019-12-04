В офисе Медведчука проходят следственные действия, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ допросила соратника Медведчука Тараса Козака.

Козак в четверг, 3 октября сообщил, что его допрашивали "по трем статьям" - терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса"