В офисе Медведчука проходят следственные действия, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ допросила соратника Медведчука Тараса Козака.
Козак в четверг, 3 октября сообщил, что его допрашивали "по трем статьям" - терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем.