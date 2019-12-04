Открытие рынка земли за 3 месяца 2020 года даст 9 млрд грн роста ВВП, - Милованов

Об этом чиновник сказал во время парламентских слушаний по рынку земли, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца следующего года принесет 9 млрд грн роста ВВП, по нашим оценкам, что составит около 0,23% роста. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП", - сказал Милованов.

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Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.