Двое эсбэушников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР

Этот случай описала на своей странице в Фейсбуке замдиректора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей ГБР, начальник отдела СБУ и его подчиненный организовали незаконную слежку за гражданином Украины и его семье и оказывали на них психологическое давление.

"Упомянутые сотрудники ведомства требовали от гражданина Украины 110 000 долларов США. За это обещали не лишать его гражданства, не депортировать его и его семью за пределы государства, а также не возбуждать против него уголовного дела по фактам, которые, как оказалось, были сфабрикованными", - написала Варченко.

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"Чтобы запугать потерпевшего и заставить его платить, правоохранители привлекли двух посторонних лиц, которые давили на него психологически. А именно - писали сообщения о преступлениях в полицию по вымышленным фактами, угрожали потрепилому и его семье, звонили ему и его родным, заставляя заплатить указанную сумму сотрудникам СБУ", - добавила она.

Кроме этого, СБУ-шники незаконно следили за потерпевшим и его родственниками, прослушивали их телефонные разговоры и перехватывали переписку.

Также у сотрудников СБУ нашли при обыске незаконно хранящиеся боеприпасы.

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"Если вина всех фигурантив делу будет доказана в суде, их ждет лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко.



