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04.12.19 16:46

9-летний мальчик поджег 5 хозяйственных зданий на Харьковщине, - Нацполиция

Полицейские установили, что к серии поджогов на Харьковщине причастен 9-летний мальчик.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Принятыми мерами сотрудники полиции установили, что к совершению правонарушений причастен молодой житель этого же населенного пункта.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.

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