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04.12.19 16:52

Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн

Компания Flixbus сообщила, что запускает свой первый автобусный рейс, который будут осуществлять автобусы в фирменной зеленой ливрее. Им соединят Одессу и чешский Пльзень.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Новой автобусный рейс стартует уже 11 декабря, а билеты на него можно приобрести с 4 декабря. При этом стоимость билета в одну сторону начинается всего от 99 гривен.

На своем маршруте автобус будет останавливаться в Тернополе, Львове, Кракове и Праге. Партнером Flixbus в запуске рейса станет компания Regabus, которая специализируется на перевозках между Чехией и Украины.

Кроме этого, в Flixbus анонсировали запуске фирменных автобусов из Украины в Литву. Их могут запустить уже весной 2020 года.

2 июня Flixbus объявил о намерении выйти на украинский рынок, а уже 11 июня эту информацию подтвердил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В августе 2019 Flixbus анонсировал автобусные рейсы из Киева в Прагу и Варшаву за 5 евро.

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