Мужчина умер от ботулизма, съев засоленную дома рыбу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"Больной обратился к больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад", - сказано в сообщении.

Мужчине оказали медицинскую помощь, в том числе ввели противоботулиническую сыворотку. Но спасти его не удалось.

"С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 детей). 5 человек умерли", - добавили в Центре общественного здоровья.

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Больше всего случаев ботулизма зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

"53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов", - сказано в сообщении.

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