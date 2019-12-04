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04.12.19 16:54

Мужчина умер от ботулизма, съев засоленную дома рыбу

Мужчине было 34 года. К врачам он обратился через 2 суток после того, как поел рыбы. Ему ввели сыворотку против ботулизма, но спасти жизнь не удалось.

Мужчина умер от ботулизма, съев засоленную дома рыбу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"Больной обратился к больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад", - сказано в сообщении.

Мужчине оказали медицинскую помощь, в том числе ввели противоботулиническую сыворотку. Но спасти его не удалось.

"С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 детей). 5 человек умерли", - добавили в Центре общественного здоровья.

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Больше всего случаев ботулизма зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

"53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов", - сказано в сообщении.

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