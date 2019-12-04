Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства.



Также Кабмин уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко. Временно исполнять обязанности председателя службы будет Оксана Мовчан.



Кроме этого правительство уволило главу Госслужбы по вопросам труда Романа Чернегу (временно исполняющим обязанности вместо него назначен Игорь Дегнер) и главу правления "Надра Украины" Ярослава Климовича.



Также Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы госпредприятия "Энергоатом" Павла Павлишина. Руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского правительство уволило 27 ноября.





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