Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр ошибся в терминах, - министр образования Новосад

Об этом в комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

Принцип "деньги ходят за школьником", о котором вчера сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

"У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в терминах, – говорит Новосад. – Механизм "деньги ходят за ребенком" пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года", - отметила министр.

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Анна Новосад объяснила, что "последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность". В Госбюджете-2020 Кабмин заложил 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать реальный контингент учащихся.

Министр образования и науки также отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

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"Мы будем выделять средства на реконструкцию и строительство опорных школ в селах, объясняет Анна Новосад. – Конечно, первый вопрос к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохое. Но самое важное, когда будет хорошая опорная школа, местные власти смогут аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителей", - резюмировала Новосад.

Глава правительства Алексей Гончарук заявлял о внедрении принципа "деньги ходят за школьником" как минимум дважды - 29 ноября и 3 декабря.

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