Информация СМИ об обысках у Медведчука не соответствует действительности, - пресс-секретарь СБУ Гитлянская

Об этом Гитлянская сообщила на свойе странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые журналисты! Пожалуйста не распространяйте информацию "РБК-Украина", где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да". И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют", - написала пресс-секретарь СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Намоминаем, ранее в СМИ появилась информация про следственные действия в офисе главы фракции "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.