В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов принял участие в расширенном совещании, посвященном вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На совещании, которое состоялось в Службе безопасности Украины, обсуждались вопросы дальнейшего повышения уровня межведомственной координации и взаимодействия всех составляющих сектора безопасности и обороны в вопросах реинтеграции временно оккупированных территорий. Среди прочего, речь шла о важности совершенствования механизма взаимодействия сил безопасности и обороны во всем спектре реагирования на внешние угрозы", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в совещании приняли участие Председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель ГНСУ Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.