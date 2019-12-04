Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин

Об этом в комментарии и Цензор.НЕТ заявил советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Владимир Копытин по итогам круглого стола, на котором обсуждали усиление государственной политики в сфере авиации и повышение эффективности государственного регулирования в области государственной авиации.

"Проблема в том, что в Украине авиация делится на два вида: государственная авиация и гражданская авиация. К государственной относятся Минобороны, МВС со всеми подразделениями, погранслужба, ГСЧС и Нацгвардия. Если мы говорим про военных, то система подготовки еще переписана с советской. Сейчас, с учетом интеграции в Европу, то все наши полеты военных на международные выставки происходят с нарушениями, потому что нет лицензии для выполнения полетов в международном воздушном пространстве", - подчеркнул советник.

"Самая главная проблема – мобилизационные мероприятия 2014-2015 года показали, что гражданские заведения, которые готовят летчиков (у них есть военная кафедра и они должны готовить офицеров запаса) – Кременчугский колледж, Кировоградская академия – они не дали ни одного резервиста. Государство тратит деньги, а ни одного человека не дали", - отметил Копытин.

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"Мы начали проблемой подготовки заниматься больше десяти лет назад. Сейчас прошел круглый стол, и Комитет нацбезопасности инициировал изменения в воздушном кодексе, документы, регламентирующие подготовку летного состава, чтобы привести к стандартам Европейского Союза", - сообщил эксперт.

"В чем проблема, у нас есть подготовка военных и гражданских пилотов. Гражданских готовит Национальный авиационный университет, открывает факультет подготовки летного состава, Кировоградская летная академия, Кременчугский летный колледж, Харьковский университет воздушных сил - при нем создан Институт гражданской авиации - и плюс порядка 15 частных учебных заведений. Естественно возникает вопрос – сколько летчиков нам надо? Поскольку все учебные заведения просят госфинансирования. Только один НАУ просит субвенцию на 300 млн грн. для закупки оборудования. Начинаем разбираться – еще нет структуры, а уже просят средства. Все хотят купить технику, никто не хочет показать результат. Говорят: "купите нам технику, мы будем зарабатывать, в том числе на иностранцах". Но иностранцы к нам не придут, поскольку обучение в Европе на 20% дешевле, чем в Украине. В 2010 году в Кировоградскую академию мы поставили 7 австрийских самолетов Diamond под гарантию государства. За 2 года эти самолеты ни разу не взлетели, их пограничникам отдали. 600 тыс. евро государство до сих пор должно австрийцам", - напомнил Копытин.

"Я бы гражданским учебным заведениям предложил вообще летную практику не вести, потому что сейчас существует другая проблема, которая называется "капля чернил заменяет тонну керосина". Люди не летают, просто берут деньги, а потом этот "налет" запишут. Уже даже украинские авиакомпании не хотят брать наших выпускников летных учебных заведений, и просят приходить с европейской лицензией", - отметил советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации.

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"По сути, за государственные деньги мы готовим пилотов частным и зарубежным авиакомпаниям. Мы не получаем мобилизационного резерва. Подготовка одного летчика стоит государству 4,5 – 5 млн. грн. – летная, без боевой подготовки. Для понимания, просто на самолете Л-39, на котором необходимо налетать 100 часов – 2,5 тыс. евро один летный час стоит. И на выходе военные учебные заведения не дают пилотского свидетельства, они добрать не могут, они скоро по призыву будут туда набирать. Харьковский вуз готовит летчиков для структур МВД. Они в Харькове готовили так, что МВД приняло решение создать собственное учебное заведение, потому что за пять лет не могут подготовить никого. МВД сейчас берет на роботу гражданских пилотов, пенсионеров, потому что закупили вертолеты французские, а летчиков нету. Мало того, что бегут существующие, а нету пополнения", - подчеркнул эксперт.

"Мы инициировали круглый стол, чтобы посчитать, сколько нам необходимо летчиков по госзаказу. Подготовка кадрового резерва должна лежать на плечах Минобороны. При Минобороны предложено создать единый учебный центр, который будет готовить по единой системе военных и гражданских летчиков. Посчитать количество летчиков для всех госструктур, за которых будет платить государство. Систему надо поменять – до уровня бакалавра и военные и гражданские учатся по одной программе. Они все получают коммерческую лицензию гражданского варианта. Дальше, те, кто идет по линии гражданской – подписывают контракт на 10 лет и раз в 2 года проходят сборы. Они обязаны в случае военных действий в течение 72 часов прибыть в распоряжение части, в которой они приписаны. Военные летчики тоже подписывают контракт на 10 лет, идут в войска служить, а через 10 лет они принимают решение – или дальше карьеру в армии делать или имеют право уволиться и с учетом лицензии пойти в коммерческую авиацию. Поляки по этому пути пошли, они сейчас самые эффективные в этом вопросе в Восточной Европе. У Украины осталось мало времени. Сейчас такой отток действующих пилотов и поступление на авиационные специальности такой, что через три года у нас пилоты просто закончатся. Военных пилотов держит только "особый период" - им запрещено увольняться. Мы знаем ситуацию по бригадам – большое количество военных пилотов сразу же уволится, после того, как "особый период" будет снят", - резюмировал Копытин.