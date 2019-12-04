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04.12.19 17:58

Под прикрытием моратория на продажу земли у государства украли 750 тыс. гектаров, - Милованов

За годы моратория на продажу земли из государственной собственности было украдено 750 тысяч гектар.

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Об этом заявил во время выступления на парламентских слушаниях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"За 18 лет моратория и разговоров о том, какую модель оборота земель выбрать, у государства просто украли 750 тысяч гектаров. Было 1,5 миллиона гектар госземель, сейчас часть отведена", - сказал он.

По словам министра, земли, которые находятся во владении государственных предприятий и Национальной аграрной академии наук, "задешево используют опытные дельцы".

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Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

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