Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали".

Он отметил, что окончательное решение суда о взыскании долга Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража ожидается 25 февраля 2020.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.