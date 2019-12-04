Враг обстрелял позиции ОС у Новолуганского и Широкино, с начала суток потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новолуганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по укреплениям Объединенных сил у Широкино.

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Отмечается, что 4 декабря потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 3 декабря вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.