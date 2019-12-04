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04.12.19 18:55

Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт. ФОТО

На административной границе с оккупированным Крымом контрразведчики СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ подтвердила задержание единоросса из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт 01

Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.

Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", человек активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

Контрразведка СБУ подтвердила задержание единоросса из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт 02

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Контрразведка СБУ подтвердила задержание единоросса из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт 03

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

Контрразведка СБУ подтвердила задержание единоросса из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт 04

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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