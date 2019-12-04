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04.12.19 19:13

Единственная задача реформы - дать возможность фермерам выкупить землю, которую они десятилетиями поднимали, - нардеп от СН Сольский

Нардеп от "Слуги народа", председатель аграрного комитета парламента Николай Сольский заявил, что задача открытия рынка земли состоит в том, чтобы дать возможность фермерам и предпринимателям покупать наделы.

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Об этом он сказал во время парламентских слушаний, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос ни в коем случае не звучит как "распродажа земли". У нас в стране каждый год оформляется 2-3% земель по серым схемам. Единственная задача этой реформы - предоставить возможность и установить ограничения тем действительно десяткам тысяч предпринимателей и фермеров, которые поднимали эту землю последние 20 с лишним лет", - сказал Сольский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

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