На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

Автомобили планируют пустить через мост еще в этом году.

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"В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

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