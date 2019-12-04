Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева

Об этом заявил в Facebook экс-министр социальной политики правительства Владимира Гройсмана Андрей Рева, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, угроза крылась вовсе не в низком тарифе на доставку пенсий, а в высоких затратах на новый менеджмент предприятия.

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"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Смелянский со своей так и хочется сказать "молодой командой", у которых зарплата после подписания нового контракта в 2018 году выросла в ТРИ раза! После такой "пэрэмоги", деньги кончились сразу и Смелянский запустил шумную кампанию в СМИ о своих "невиданных успехах". Невиданных потому, что их никто не видел. Кроме Смелянского и группы приближенных к нему лиц. Единственное, чего не хватало этим товарищам для полного счастья, так это... денег! Вот они и потребовали пересмотра тарифа на доставку пенсий в ДВА раза! Вы спросите, а что тариф раньше не увеличивался? Он увеличивался, но медленно! Гораздо медленнее, чем растут аппетиты Смелянского и Ко. И это неприемлемо для светил менеджмента! Не для того они занимали должности на государственном предприятии, чтобы прозябать в нищете. Да на фоне Коболева они просто голодранцы! Прежняя власть этого не понимала, но вот пришли новые лица и справедливость восторжествовала. А как же? Пенсионеры должны заплатить за счастье видеть таких крутых менеджеров во главе государственного предприятия! 900 млн гривен - такова цена вопроса на 2020 год. И заплатят пенсионеры. Эти деньги правительство "выделило", забрав из кармана украинских пенсионеров. Но чего не сделаешь для такого замечательного друга как господин Смелянский? Дружба - оно святое. Не только живот, но и деньги за друга положить не жалко. Тем более чужие. А потом премьер-министр господин Г. расскажет доверчивой публике, что "правительство решило вопрос с доставкой пенсий пенсионерам!", - пишет Рева.

Он также предлагает свой вариант решения проблемы с доставкой: "Надо просто было адекватно повысить пенсии украинским пенсионерам. И тогда все были бы довольны: и пенсионеры, и "Укрпочта". Но это не для наших самокатчиков. Слишком сложная задача. Гораздо приятнее написать в бюджете 2020 "вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн. на місяць" и при этом прописать прожиточный минимум для пенсионеров в 1769 грн. Или на самокате кататься - не мешки ворочать?"

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Напомним, с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" для почти 5 миллионов пенсионеров. Дополнительно выделены 900 млн гривен.

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